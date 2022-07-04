إخماد حريق داخل مصنع فى 15 مايو دون إصابات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل فى منطقة 15 مايو، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجوبهة د شجنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى منطقة 15 مايو، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد وتمت السيطرة عليه دون إصابات.