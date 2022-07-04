ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كيريلينكو قوله "على مدار الساعات الماضية، قتل الروس 9 مدنيين في منطقة دونيتسك، منهم 6 في سلوفينسك وواحد في أفدييفكا وواحد في باخموت وواحد في زايتسيف، وكان من بين القتلى طفلان: أحدهما في سلوفينسك والآخر في زايتسيفي، بينما أصيب 25 آخرون".

وأوضح المسئول "من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا"، مشددا على أن "الروس سيتحملون المسؤولية عن كل جريمة على أرضنا".

كما شنت القوات الروسية، أمس هجومًا مكثفًا على سلوفينسك حيث اندلع ما يصل إلى 15 حريقاً في المدينة.

كانت شرطة إقليم دونيتسك قد أعلنت أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت 24 غارة على المنطقة وقصفت 18 موقعا بداخلها.

وأوضح بيان القوات، أن القوات الروسية استخدمت أنظمة الدفاع الجوي إس-300 والطائرات وصواريخ جراد وقاذفات صواريخ أورجان وقاذفات من طراز سميرش وأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق من طراز تورنيدو والمدفعية، وتم تدمير حوالي 31 من الممتلكات المدنية و12 مبنى سكنيا، بما في ذلك 4 مجمعات سكنية و3 مدارس ومصانع ومحطة كهرباء فرعية ومزرعة.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلي الجيش الروسي إلى 36 ألفا و200 منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1589 دبابة و3754 مركبة أفراد مدرعة و804 من النظم المدفعية و246 من راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و187 مروحية و658 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و144 صاروخ كروز و15 سفينة و2629 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 65 وحدة من المعدات الخاصة"، مع الإشارة إلى أن "أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي سلوفيانسك ودونيتسك".

وفي نفس السياق، أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة "جورلوفكا" في دونيتسك بـ 5 قذائف من عيار 120.

وذكر بيان للبعثة، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، "لقد تم تسجيل قصف فجر اليوم من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني لينينسكويه والتجمع السكني جورلوفكا، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 120 ملم".

وتقع مدينة جورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.

يُذكر أن هذه المدينة بها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكان عدد سكان جورلوفكا قبل بداية النزاع في "دونباس" يتجاوز 250 ألف شخص.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و529 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس (الأحد) نحو 24 ألفا و100 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 25 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر نحو 6ر2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.