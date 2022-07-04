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أوكرانيا تدعو بابا الفاتيكان لزيارتها.. وتحثه على مواصلة الصلاة من أجلها

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:35 م
أوكرانيا تدعو بابا الفاتيكان لزيارتها.. وتحثه على مواصلة الصلاة من أجلها البابا فرنسيس
وكالات

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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لزيارة البلاد، وحثه على مواصلة الصلاة من أجل الشعب الأوكراني.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية تعليقًا على تصريحات للبابا فرنسيس حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين "حان الوقت لتعميق الصلات مع هؤلاء الراغبين في ذلك بصدق، ونجدد الدعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة بلادنا".


وكان بابا الفاتيكان قد أعرب - خلال تصريحات أُذيعت في وقت سابق اليوم - عن أمله في أن يتمكن من زيارة العاصمتين الروسية "موسكو" والأوكرانية "كييف" بعد زيارة إلى كندا، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


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