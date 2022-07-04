أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل لـ326.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة وبمناسبة حلول فصل الصيف واستثمارا لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال، فقد تم انضمام عدد 117 مسجد جديد للبرنامج الصيفي للأطفال بمحافظة الأقصر تحت مسمى حق الطفل ليرتفع عدد المساجد المعتمدة المشاركة إلى عدد 326 مسجد على مستوى المحافظة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أن البرنامج الصيفي للطفل عبارة عن مشاركة المساجد بفتح أبوابها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة الظهر وذلك لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة تفسير جزء عم من القرآن الكريم من كتاب المنتخب في التفسير، وموسوعة رؤيه للنشء وغيرها والآداب العامة وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة ومطالعة مجلة الفردوس للطفل التي تصدرها وزارة الأوقاف.

وشدد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تزويد هذه المكتبات بركن تثقيفي للطفل، يضم عدد (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 209 مسجد.

وفي نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى عقد 90 جلسة من جلسات الدوار بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة فى القرى والنجوع خلال شهر يونيو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن قيام مديرية الأوقاف بالمشاركة بعدد من الدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، ويتم فى هذه الندوات لمناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً.



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (1)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (2)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (3)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (4)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (5)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (6)



أوقاف الأقصر تعلن زيادة المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للطفل (7)









