أهالى عزبة أبو غانم بالدقهلية يناشدون إدراجهم ضمن "حياة كريمة".. والمحافظة ترد

أمنية فايد

أرسل القارئ محمد جمال السعيد، والمقيم فى عزبة أبو غانم محافظه الدقهلية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة بطول طريق كفر الطويلة الذى يوصل إلى عزبة أبو غانم، فضلا عن قلة الخدمات الهامة بالعزبة.



وقال:"تتراكم القمامة والحيوانات النافقة بطول طريق كفر الطويلة المؤدى إلى عزبة أبو غانم، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الأولية للأهالى مثل عدم توفر مدرسة أو مستشفى وبين العزبة والطريق 3 كيلو".



وناشد القارئ ادخال العزبة في منظومة حياة كريمة لتوفير الخدمات الأولية للأهالى.



من جانبه أفاد المركز الإعلامي لمحافظة الدقهلية ، أن العزبة مدرجة ضمن برنامج حياة كريمة وسيتم دخول الخدمات تباعا مع انتهاء تنفيذ المشروعات.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".