ألمانيا تعلن السماح بدخول العمالة من الخارج لحل أزمة نقص الموظفين في المطارات

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات في ألمانيا أنها ستسمح بدخول العمال من دول أخرى من أجل سد الفجوة الملحوظة في مطارات البلاد.

يأتي هذا القرار ، الذي أعلنته Bild am Sonntag ، كحل مؤقت من أجل حل الوضع الحالي وقد تم اتخاذه من قبل وزراء الداخلية والنقل والعمل .

وتسبب وضع فيروس كورونا في أضرار جسيمة للعديد من الصناعات ، بما في ذلك السفر الجوي، إلى جانب ذلك ، كان نقص الموظفين من بين المشاكل الرئيسية لمشغلي المطارات في جميع الدول الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا ، بعد أن زاد الطلب على السفر بشكل كبير بعد فترة وجيزة من إلغاء غالبية القيود التي فرضتها الحكومات في الدول الأوروبية من أجل احتواء الفيروس.

وعلى الرغم من إزالة قيود COVID-19 في معظم الدول الأوروبية ، إلا أن المسافرين يواجهون العديد من المضايقات في المطارات الأوروبية، حيث يعاني الركاب في جميع أنحاء الدول الأوروبية من الفوضى بعد أن واجهت بعض المطارات بالفعل طوابير طويلة ومشاكل أخرى مماثلة ، بالإضافة إلى نقص الموظفين.

إلى جانب ذلك ، سلطت صور الركاب المنتظرين في طوابير طويلة في مطار دوسلدورف في وقت سابق من هذا الأسبوع الضوء على نقص الموظفين ، مما تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات الصيفية.

وفي هذا الصدد ، أعلن وزراء الداخلية والعمل والنقل في ألمانيا أنهم سيبدأون حملة مشتركة لجلب عمال مؤقتين إلى البلاد من دول أخرى للعمل في المطارات الألمانية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في ألمانيا ، كان هناك نقص بنحو 2000 إلى 3000 موظف في مطارات البلاد.