أطنان من القمامة تطفو على مياه ماناوس بالأمازون البرازيلية

كتبت فاطمة شوقى

تغطى مياه مدينة ماناوس، أكبر مدينة فى منطقة الأمازون، أطنان من القمامة، وتعمل السلطات على جمع حوالى 30 طنا يوميا من القمامة التى تغمر مياه الأنهار والقنوات والسواحل والشواطئ، حسبما قالت اذاعة "ار بى بى" البيروفية.

وقالت الإذاعة البيروفية على موقعها الإلكترونى إن القمامة أصبح مثل السجاد الضخم يتراكم فى أنهار وقنوات ماناوس، المدينة الرئيسية فى منطقة الأمازون البرازيلية.

وعلى جسر في ساو خورخي، وهو حي فقير غربي عاصمة ولاية أمازوناس، يزيل دلو الحفارة من أكوام المياه النفايات مثل الزجاجات والعلب البلاستيكية وأجزاء من الأجهزة الكهربائية المتراكمة في المياه.

في أماكن أخرى من المدينة، على نهر نيجرو، أحد أكبر روافد الأمازون، يقوم المسؤولون الذين يرتدون بذلات برتقالية بجمع النفايات عن طريق الزورق ورميها في طوف تجميع كبير، ومع ارتفاع نهر نيجرو في هذا الوقت من العام، تتشابك القمامة في أغصان الأشجار.

وفي هذه المدينة الواقعة في قلب ما يسمى برئة الكوكب، يتم جمع يوميا 30 طنًا من القمامة التي تغيم مياه الأنهار والقنوات والسواحل والشواطئ، وفي بعض أجزاء المدينة، تكون النفايات كثيرة ومتراكمة لدرجة أنه لا يمكن رؤية المياه.

ورغم أن المشكلة تتكرر كل عام بالتزامن مع نهاية موسم الأمطار، إلا أن السلطات تؤكد أنها تزداد سوءًا.

وبين يناير ومايو 2022 ، جمعت البلدية حوالي 4500 طن من المواد ، غالبًا ما تكون قابلة لإعادة التدوير.

وقال خوسيه ريبوكاس ، نائب سكرتير العمليات في أمانة البلدية للنظافة العامة في ماناوس ، فإن حل هذا الوضع الفوضوي يتطلب تغييرًا في عادات المواطنين ، مما سيوفر الموارد التي ينفقها ماناوس على التنظيف ، مليون ريال شهريًا (حوالي 190.000دولار).