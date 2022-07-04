أسرة شيماء جمال تودع جثمانها بالملابس السوداء والدموع.. صور

كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

بالدموع والملابس السوداء، ودعت أسرة الإعلامية شيماء جمال الراحلة لمثواها الأخير، في حضور الأقارب والأصدقاء.

وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وقالت مها أبو بكر المحامية أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الاخير.

أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.