اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسرة شيماء جمال تودع جثمانها بالملابس السوداء والدموع.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:01 م
أسرة شيماء جمال تودع جثمانها بالملابس السوداء والدموع.. صور تشييع جثمان الإعلامية شيماء جمال
كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالدموع والملابس السوداء، ودعت أسرة الإعلامية شيماء جمال الراحلة لمثواها الأخير، في حضور الأقارب والأصدقاء.
 
وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وقالت مها أبو بكر المحامية أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الاخير.
 
أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.
 
تشييع جثمان شيماء جمال (1)
تشييع جثمان شيماء جمال (1)

تشييع جثمان شيماء جمال (2)
تشييع جثمان شيماء جمال (2)

تشييع جثمان شيماء جمال (3)
تشييع جثمان شيماء جمال (3)

تشييع جثمان شيماء جمال (4)
تشييع جثمان شيماء جمال (4)

 


تشييع جثمان الإعلامية شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال

أسرة شيماء جمال

أخبار الحوادث

جريمة قتل

مقتل المذيعة شيماء جمال

قتل الإعلامية شيماء جمال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة