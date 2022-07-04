اليوم السابع
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أسرة شيماء جمال تودعها جثمانها بصور لها أمام مشرحة زينهم

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:37 ص
أسرة شيماء جمال تودعها جثمانها بصور لها أمام مشرحة زينهم أسرة الإعلامية شيماء جمال ترفع صورتها أمام مشرحة زينهم
كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

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حرصت أسرة الإعلامية شيماء جمال على حمل صورها أمام مشرحة زينهم قبل استلام جثمانها ودفنها بعد قليل.
 
وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وقالت مها أبو بكر المحامية إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الاخير.
 
أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.
 
أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (1)
أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (1)

أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (2)
أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (2)

أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (3)
أسرة الإعلامية شيماء جمال تودعها (3)

 


الإعلامية شيماء جمال

شيماء جمال

أسرة الإعلامية شيماء

مشرحة زينهم

مقتل شيماء جمال

مقتل المذيعة شيماء جمال



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