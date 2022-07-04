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أسرة شيماء جمال تتسلم جثمان الإعلامية الراحلة من مشرحة زينهم اليوم

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:29 ص
أسرة شيماء جمال تتسلم جثمان الإعلامية الراحلة من مشرحة زينهم اليوم الإعلامية شيماء جمال- أرشيفية
كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

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تتسلم أسرة الإعلامية شيماء جمال جثمانها بعد قليل، من مشرحة زينهم، تمهيدا لدفنها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وقالت مها أبو بكر المحامية، إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة اليوم من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الأخير.
 
أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال

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مقتل المذيعة شيماء جمال

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