أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة

كما من المقرر أن يصل اللاعب ايهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح والحاصل علي الميدالية الفضية.

ومن المقرر أن تصل البطلة بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى اليوم إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتي سباق 100 م و 200 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.