اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:08 م
أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة بعد قلبل
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال بعثة منتخب ألعاب القوى قادمة من الجزائر، بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.
 
ومن المقرر أن تصل البطلة بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى اليوم إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتي سباق 100 م  و 200 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.
 
كما من المقرر أن يصل  اللاعب ايهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح والحاصل علي الميدالية الفضية.
 
 
وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة لصعود أبطال ألعاب القوي فور خروجهم من المطار، عقب وصولهم علي متن الخطوط الجزائرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
 
أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة (1)
أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة (1)

أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة (2)
أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة (2)

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

العاب القري

بسنت حميدة



الموضوعات المتعلقة

البطلة بسنت حميدة: حلمى حصد ميدالية أولمبية

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:25 ص

والدة البطلة بسنت حميدة لتليفزيون اليوم السابع: بنتى حارمة نفسها من كل شيء عشان الرياضة.. وترد على منتقدى ملابسها: دعوا الخلق للخالق لأن ربنا أعلم بالنوايا.. وتؤكد: "تعليقاتكم كانت قاسية عليها".. فيديو

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:00 ص

عمرو دياب يهنئ البطلة بسنت حميدة الفائزة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط

الأحد، 03 يوليه 2022 10:25 م

زوج البطلة بسنت حميدة: بنتى وزوجتى حققت حلمها وحلمى

السبت، 02 يوليه 2022 11:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة