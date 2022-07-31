6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق فى مخزن شركة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب بمخزن إحدى الشركات بمنطقة الحضرة، وسط المدينة، ما أدى لاحتراق وتلف محتويات المخزن دون إصابات.

البداية تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، بلاغا باشتعال النيران بمخزن إحدى الشركات بشارع المفتش بالحضرة، حيث انتقلت علي الفور 6 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأدى الحريق لانتشار سحابة كثيفة من الأدخنة بالشوارع المحيطة بالمخزن والمكون من عدة طوابق،وتم وضع كردون حديدية لتأمين سلامة المارة وتيسير حركة سير السيارات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق وتقدير قيمة التلفيات.