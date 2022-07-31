100 شركة تؤكد مشاركتها بمعرض الصناعات المصرية بسلطنة عُمان

كتب إسلام سعيد

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، عن تأكيد ما يزيد عن 100 شركة مصرية الرغبة في المشاركة في فاعليات معرض الأهرام للصناعات المصرية بسلطنة عُمان والمقرر إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط.

وأعلن المهندس محمد محمد الجلاد، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، أن المعرض الذي يُعد الأول من نوعه للصناعات المصرية بسلطنة عُمان لن يكون الأخير بل تم الإتفاق فيما بين الجمعية ومؤسسة الأهرام أن يشمل المعرض الأول كافة القطاعات الصناعية وتليه سلسلة معارض أخرى متخصصة على مدار 3 سنوات، موضحًا أن هناك 100 شركة حتى الآن طلبت الاشتراك بالمعرض وهو الرقم المرشح للزيادة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المهندس محمد محمد الجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، إن سلسلة المعارض المزمع إقامتها تأتي متماشية مع سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية وتعزيزًا لأواصر الصداقة والأخوة التي يعمل عليها بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار رئيس الجمعية، إلى أن الجهود التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين تأتي جنياً لثمار الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عُمان ولقائه مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط والتي جاءت تعزيزآ للتضامن العربي وتوحيد للصف في ظل الأزمات العالمية.

وأوضح "الجلاد"، أن المباحثات فيما بين الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق، أكدت مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وهو ما تعمل الجمعية على بلورته على أرض الواقع.

أشار رئيس الجمعية، إلى أن المعارض التي تم الإتفاق على إقامتها بسلطنة عُمان للصناعات المصرية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين الشقيقين، وتزيد من قوة الدور المؤثر للمستثمرين، والتجار، والصناع فى مصر وعمان، مما يعزز زيادة حجم التبادل التجارى، ومجالات التعاون الاقتصادى.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان 586.2 مليون دولار خلال عام 2021، وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسلطنة 163.3 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار، وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.