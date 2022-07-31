"يوسف عجلان" صوت ذهبي في التلاوة والتواشيح والابتهالات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع براعة وإتقان شاب تلاوة القرآن الكريم وتقليد عدد من المقرئين، بالإضافة لإتقانه للتواشيح والابتهالات، يتمنى أن يكون أحد مقرئي الإذاعة والتلفزيون.

قال يوسف مجدي إبراهيم عجلان، إنه طالب بكلية الدراسات الإسلامية" شعبة اللغة العربية"، بدأ حفظ القرآن الكريم صغيراً وأتمه عندما كان بالمرحلة الإعدادية، ويعود الفضل لله ولوالديه اللذان حرصا على تحفيظه كتاب الله.

وأضاف عجلان، أنه شارك في العديد من المسابقات سواء في تلاوة القرآن والتواشيح والابتهالات، وكان يحصل على المركز الأول فيها، خاصة بمسجد القرية بعجلان، كما شارك في المسابقات لإبراز الصوت الحسن بكلية الدراسات الإسلامية ، وشارك في العديد في الاحتفالات المتعددة.

وقال عجلان، يستمع لكبار القراء، على رأسهم الشيخ عبد الباسط والحصري والطبلاوي، والمنشاوي، ويقلد عدد منهم، بالإضافة إلى الشيخ ياسر الدوسري، ويفضل أن يكون له بصمة صوتية خاصة به، مؤكداً أنه يوجه الشكر لوالديه وكل مشايخه الذين تعلم على أيديهم، من بينهم الشيخ أيمن هلال أبو هلال، والشيخ أحمد عبدالواحد، والشيخ ثروت النجار، متمنيا أن يكون يوما متواجداً بالحرم المكي، ويصلي به جماعة،مشيراً إلى أنه يحرص على تحفيظ كتاب الله للأطفال، والشباب، ويقيم احتفالية لهم لتكريمهم، تشجيعا لهم على مواصلة الحفظ، ويهديهم العديد من نسخ القرآن الكريم و شهادات تقدير بمشاركة والده وأخوته، بحضور عدد من المشايخ الكرام.