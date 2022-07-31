وزير العدل لمعاونى النيابة: محاربة الفساد عمل مُضنٍ لا يعين عليه إلا العلم

كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاحد، قيام 362 من معاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2015، وتظلماتها، ودفعة 2016، بحلف اليمين القانونية بمقر الوزارة بلاظوغلي، تمهيدا لاستلام عملهم رسميا.

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 وتظلماتها و2016، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعينهم في هيئة النيابة الإدارية العريقة.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته في حفل أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد أمامه، بمقر الوزارة بلاظوغلى، إن المسئولية التي الملقاة على عاتق المعاونين الجدد في الانضمام الى هذه الهيئة العريقة إنما هي مسئولية جسيمة، فالعمل القضائي المسند اليكم حتى يأتي بما يطلب من غايات عليا ومحاربة الفساد عمل مضنى وشاق لا يعنيكم عليه ولا يساندكم فيه الا بالتزود بالعلم وبالمصابرة والإخلاص.

وأضاف وزير العدل، أنه لن تكتمل منظومة الا بالتحصن الا بخلق الرفيق والمسلك القويم، فتكونون خير ممثلين لمؤسساتكم القضائية الرفيعة داخل وخارج العمل وامتدادا لأجيال حملت لواء العلم العدل للعمل القضائي منذ نشأته.

وأوضح أن وزارة العدل وهي تدرك دورها في تطوير منظومة العدالة وتوفير المناخ الملائم فأنها لن تتوانى عن مساندكم ولن تدخر جهدا في دعمكم واثقال مهاراتكم بتزويدكم بالمواد العلمية والمراجع وتساعدكم الحاقكم بالدورات التدريبية بجانب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكل عضو.

وصدرت القرارات الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم 320 لسنة 2022 والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وبدأ حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2022، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2022 الساعة الثانية ظهرًا.

ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.