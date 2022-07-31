وزير الأشغال اللبنانى: متوقع انهيار أجزاء جديدة فى صوامع القمح بمرفأ بيروت

كتب أحمد عرفة

قال على حمية وزير الأشغال اللبنانى، إنه من المتوقع انهيار أجزاء جديدة فى صوامع القمح بمرفأ بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الأشغال اللبناني: "انهيار جزء من صوامع الحبوب لم يؤثر على حركة مرفأ بيروت".

وقالت مراسلة قناة العربية، إن الانهيار الجزئى فى صوامع القمح كان متوقعا فى أى وقت، موضحة أن السلطات حذرت من احتمال تداعى جزء من صوامع القمح فى مرفأ بيروت.

ولفتت مراسلة قناة العربية، إلى أن دعوات لارتداء الكمامات فى محيط مرفأ بيروت بعد انهيار جزئى لصوامع القمح، حيث طالبت السلطات اللبنانية المواطنين بارتداء الكمامات تجنبا لأى مشاكل صحية محتملة ناتجة عن استنشاق الغبار بعد سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت.

بدوره قال الزعيم الدرزى وليد جنبلاط، أنه مهما حصل لن تمر جريمة مرفأ بيروت.

وفى وقت سابق انهار جزء من صوامع مرفأ بيروت، الأحد، عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذى وقع فى المرفأ وتسبب فى خسائر بشرية ومادية ضخمة، وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالى من الصوامع قبل أن تغطى كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وأكدت شبكة سكاى نيوز عربية أن الغبار الناجم عن الانفجار لم ينتشر على مساحات بعيدة، إنما انحصرت داخل الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة فى الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك.