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وزارة الدفاع الصربية تنفى دخول قواتها كوسوفو

الأحد، 31 يوليه 2022 10:21 م
وزارة الدفاع الصربية تنفى دخول قواتها كوسوفو الجيش الصربى
كتب أحمد عرفة

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نفت وزارة الدفاع الصربية الأنباء التي تحدثت عن دخول قواتها إقليم كوسوفو وميتوخيا ، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت وزارة الدفاع الصربية: بسبب الكم الهائل من المعلومات المضللة التي تبثها إدارة بريشتينا عمدا، حيث يشار إلى وقوع بعض الاشتباكات المزعومة بين الجيش الصربي وما يسمى بشرطة كوسوفو، تؤكد وزارة الدفاع أن الجيش الصربي لم يعبر الحدود الإدارية ولم يدخل بأي شكل من الأشكال أراضي كوسوفو وميتوخيا.

 

وفى وقت سابق ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن تقارير إعلامية، أن صافرات الإنذار تدوي في الجزء الشمالي من كوسوفو.


كوسوفو

صفارات انذار

الجزء الشمالى

ازمه كوسوفو

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