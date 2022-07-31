وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن التغيرات المناخية بقرية أصفون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات ندوة عن التغيرات المناخية بمقر جمعية التنمية الريفية المتكاملة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا، وذلك بالتعاون مع منصة الأقصر المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ العالمية cop 27 والتي يرعاها المكتب العربي للشباب والبيئة، والتي تستهدف رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

وتقول رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالمحافظة، إنه تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التعريفية بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتضمنت الندوة محاضرة للدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان عن أهداف الدولة المصرية ورؤيتها لمجابهة التغيرات المناخية، ومحاضرة للدكتور محمد محيي من مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن أثر التغيرات المناخية على الزراعة والمحاصيل، ومحاضرة للدكتور حمودة ياسين أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الوادي الجديد، عن العوامل المسببة للتغيرات المناخية، ومحاضرة للدكتور أبو المجد عامر من جهاز شئون البيئة عن تأثر الفرد والبيئة بالتغيرات المناخية، واختتمت الجلسة بمناقشات ومداخلات الحضور.

وأفادت رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الوحدة ستقيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتعريف بالمتغيرات المناخية بكل مراكز وقرى محافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات بهدف نشر الوعى بقضايا تغير المناخ وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، والتعريف والتوعية بقمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.



وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن التغيرات المناخية بقرية أصفون