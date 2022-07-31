هنا قرية الشركة بالدقهلية.. قلعة صناعة المعدات الثقيلة والأدوات الزراعية.. فيديو

فريق المحافظات

تعد قرية الشركة 2 الإنجليزية التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، قلعة صناعة الحديد والمعدات الثقيلة، ومن أوائل القرى الصناعية بالدقهلية، وهنا بالقرية يبدأ الشباب والرجال العمل منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم، حتى وصلوا بقريتهم إلى لقب قلعة صناعة المعدات الزراعية والمعدات الثقيلة.





ويعمل أهل هذه القرية فى صناعة الحديد والمعدات الثقيلة التى تستخدم فى نقل الأدوات والمعدات الثقيلة إلى جانب تصنيع المعدات والأدوات الزراعية التى يستخدمها المزارع فى جميع أعمال الحرث والزراعة فى الأراضى الزراعية.

ويعمل معظم رجال وشباب هذه القرية فى مجال تصنيع الأدوات الزراعية والمعدات الثقيلة فى هذه القرية، ففى الشوارع الرئيسية والجانبية تشاهد كل رجل وشاب داخل ورشة الحدادة الخاصة به.

وفى هذا الصدد رصدت كاميرا "اليوم السابع" ورش تصنيع المعدات الثقيلة والأدوات الزراعية فى قرية الشركة 2 التابعة لمركز ومدينة دكرنس.

وتتخصص كل ورشة من الورش فى صناعة محددة، فبعض الورش متخصصة فى صناعة التنابير الزراعية والأخرى فى أدوات الزراعة والأخرى فى كساحات النقل الثقيل، والتى تعمل على نقل اللوادر والمعدات الثقيلة والمقاطير الزراعية وأخرى متخصصة فى صناعة أعمدة الكهرباء.

وقال عبده رزق 50 عاما، صاحب إحدى الورش، إنه يعمل داخل ورشته منذ 30 عاما وورث هذه المهنة عن أجداده ومتخصص فى صناعة الصاروخ الذى يشق الترع والأراضى.

وقال محمد وأحمد مجدى حتاتة شقيقان 23، 18 من عمرهما يمتلكان ورشة أخرى داخل القرية أن القرية تعد من أوائل القرى الصناعية فى الجمهورية وتصدر معداتنا الثقيلة إلى كل المحافظات على مستوى الجمهورية فالقرية متخصصة فى الصناعات المختلفة وكل ورشة لها صناعة محددة وورشتنا مخصصة فى صناعة الكساحات والتى تحمل اللوادر على ظهرها ونصنع هذه الكساحات مجهزة بالمخازن من الأسفل وثلاجة تبريد وخزانات للمياه حتى تساعد أثناء السفر، ونقوم أيضا على تصنيع المقاطير الزراعية وأعمدة الكهرباء.





جانب-من-الأعمال-بالقرية-(1)



جانب-من-الأعمال-بالقرية-(3)



جانب-من-الأعمال-بالقرية-(6)



جانب-من-الأعمال-بالقرية-(7)



جانب-من-الأعمال-بالقرية-(9)



جانب-من-الأعمال-بالقرية-(10)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(1)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(2)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(3)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(4)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(6)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(7)



جانب-من-الأعمال-بقلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(9)



صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(1)



صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(7)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-بالدقهلية-(2)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-بالدقهلية-(8)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-بالدقهلية-(9)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(1)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(2)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(3)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(6)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(7)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(9)



قلعه-صناعه-المعدات-الثقيلة-والأدوات-الزراعية-بالدقهلية-(10)