نقيب التمريض تتواصل مع وزير المالية لحل أزمة حوافز تمريض "الصحة النفسية"

كتبت ـ آية دعبس

تواصلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، هاتفياً، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة أزمة صرف حوافز 170% الخاصة بتمريض الصحة النفسية بصفة منتظمة، وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة المالية خلال العام المالى السابق فى نوفمبر 2021.

وأوضحت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم، أن أطقم التمريض بالصحة النفسية تفاجأوا بعدم وجود ميزانية للزيادة خلال العام الحالى وفقاً لأنباء مؤكدة ترددت بأمانة الصحة النفسية، وذلك رغم القرار الصادر من وزارة المالية العام الماضى.

وأشارت إلى أن تلك الزيادة كان يحصل عليها أطقم التمريض، قبل صدور قانون 14 لعام 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، إلا أن الصرف تأثر بعد صدور القانون، وفى المقابل كان يتم الصرف بمساعدة وزارة المالية، وذلك حتى صدور قرار وزارة المالية العام الماضى لصرف حوافز 170% بصورة منتظمة من ميزانية الدولة ولكن تم إغفالها فى الميزانية الجديدة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن الدكتور محمد معيط استجاب لطلبنا ووعد بحل أزمة صرف حوافز 170% وعرضها على الإدارة المالية بالوزارة.

يذكر أن وزارة المالية قد وافقت على تعزيز بند تعويض العاملين عن جهود غير عادية بالباب الأول بموازنة مستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات "الممولة بعجز من الخزانة" للسنة المالية 2021\2022 بمبلغ 5 مليون جنيه نقلاً من الاحتياطى العام المدرج بذات الباب بموازنة قسم الاحتياطيات العامة بموازنة الجهاز الإدارى للدولة للسنة المالية الحالية، وذلك إعمالاً للتأشير العام رقم 2 من التأشيرات العامة لذات السنة المالية لمواجهة صرف فروق المزايا المالية المقررة قبل العمل بالقانون رقم 14 لعام 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.