نظام الزراعة الذكى مشروع جديد للتخرج فى جامعة الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

ناقشت كلية الهندسة جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشروع تخرج جديد تقدم به عدد من طلاب كلية الهندسة قسم الحاسبات والمنظومات فى جامعة الزقازيق تحت عنوان: Smart Agriculture System، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العنانى، الأستاذ فى كلية الهندسة جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور تامر سامى جعفر، نقيب المهندسين بمحافظة الشرقية، والدكتور إبراهيم زيدان، والدكتور محمد آمال، من أساتذة الكلية.

ويهدف مشروع تخرج جديد لطلاب قسم الحاسبات والمنظومات فى كلية الهندسة جامعة الزقازيق بعنوان Smart Agriculture System، إلى توسيع الرقعة الزراعية فى مصر ومساعدة المزارع على توفير كمية المياة المستخدمة فى عملية الرى وتقليل الأيدى العاملة والتكاليف.

وتقوم فكرة المشروع على مجموعة من المميزات، بينها: - نظام IoT الذى يُستخدم فيه مجموعة من الحساسات لمتابعة المحاصيل بصفة دورية، ومن ثمَّ رى الأرض بطريقة أوتوماتيكية عند الحاجة دون تدخل، فضلًا عن أن نظام الرى يتوفر به الوضع اليدوى الذى يوفر للمزارع التحكم بشكل يدوى فى عملية الرى عند الحاجة لذلك، فيما يتم التحكم به باستخدام تطبيق موبايل وصفحة ويب.

- استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى التعرف على اسم النبات، وذلك من خلال تصوير ورقة النبات؛ إذ يقوم الذكاء الاصطناعى بالتعرف على اسم النبات والتعرف على ما إذا كان النبات سليمًا أو مصاب بآفة معينة، ويتمكن الذكاء الاصطناعى كذلك من تحديد نوع الآفة، ما يساعد المزراع على البحث على نوع العلاج المناسب لتلك الآفة الزراعية بسرعة أكبر.

- تطبيق موبايل وصفحة ويب تحتوى على متجر إلكترونى لتسويق المنتجات والمحاصيل، كما يتوفر به كل ما يحتاجه المزارع من بذور وسماد وأدوات زراعية، الأمر الذى يمكن للمزارع من خلاله شراء ما يحتاجه بسرعة أكبر من خلال الهاتف أو الكمبيوتر.

- تطبيق موبايل مجتمعى مثل موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يختص بالمزارعين، ويمكنهم من تشارك المعرفة والاستفادة من الخبرات.

مشروع التخرج شارك فيه الطلاب: فاطمة حسن – محمد سعد – إبراهيم سعد – أحمد ورد – إبراهيم عبدالعزيز – هناء طه – منار عبدالله – آلاء أشرف – وفاء سمير – هند سعيد.