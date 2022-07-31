نجاة 5 شباب من الموت فى حادث مروري بطريق السويس - القاهرة

أنقذت العناية الإلهية 5 شباب بمحافظة السويس من الموت المحقق، بعد اصطدام سيارتهم بسور خرساني على طريق السويس - القاهرة.

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، إشارة من مركز تأمين طريق السويس - القاهرة، بالكيلو 109 عن اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني، وعلي الفور تم توجيه سيارات الاسعاف الي موقع الحادث ، وتم نقل 5 شباب كانوا بداخل السيارة الي المستشفي للعلاج.

قال شهود عيان أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية على الطريق، وتمكن قادة السيارات من إخراج ركابها بصعوبة قبل وصول سيارات الاسعاف.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.