اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 04:59 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ مطروح تتفقد مصابى حادث أتوبيس الطريق الساحلى.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 03:58 م
نائب محافظ مطروح تتفقد مصابى حادث أتوبيس الطريق الساحلى.. صور جانب من اللقاء
مطروح - فريق المحافظات

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تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، يرافقها الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مجلس ومدينة الضبعة والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل ثقيل بمنطقة جلال بمدينة الضبعة الذى وقع صباح اليوم الأحد، ناقلة تمنيات محافظ مطروح لهم بالشفاء العاجل وخالص تعازيه لأسرة السائق الذى لقى حتفه على إثر الحادث.

 

وأشارت نائب مطروح إلى أن محافظ مطروح وجه بتسيير أتوبيسات على نفقة المحافظة لنقل المصابين ممن تلقوا الرعاية اللازمة والسماح لهم بالخروج لتحسن حالتهم إلى محافظاتهم تيسيرا عليهم.

 

وكان محافظ مطروح قد أعلن فى بيان سابق أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة  تلقت بلاغاً صباح اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل ثقيل بالطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح عند قرية جلال غرب مدينة الضبعة، وأكد محافظ مطروح، أنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، تم الدفع  بعدد 15 سيارة الإسعاف، التى وصلت فى وقت قياسي  خلال ٤دقائق من تلقى الأخطار لإنقاذ الأرواح   بالاشتراك  مع فريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ  بمديرية الصحة لموقع الحادث؛ لتقديم كافة المساعدات والإسعافات اللازمة ونقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج، بحضور الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مركز ومدينة الضبعة مع إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المسافرين  .

 

جانب من اللقاء (1)
 
جانب من اللقاء (2)
 
جانب من اللقاء (3)
 
جانب من اللقاء (4)
 
جانب من اللقاء (5)
 
جانب من اللقاء (6)

حادث تصادم

حادث الطريق الساحلى

مطروح

الضبعة



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