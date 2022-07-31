سوهاج محمود مقبول

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب العاملين بقطاع التخطيط، وذلك للإنتهاء من إعداد القائمة النهائية لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وإعداد خرائط تفصيلية لأعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد وجميع المشروعات التى ستدخل حيز التنفيذ.

كما كرم رئيس مياه سوهاج العاملين بقطاع المعامل والجودة للانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لمحطات مياه الشرب السطحية ومحطة معالجة الصرف الصحى وكذلك تصميم برنامج لإدارة وتحليل بيانات جودة مياه الشرب وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى هذا بالإضافة إلى تكريم العاملين بإدارة التنمية الفنية المستدامة وذلك لحصول محطة مياه سوهاج غرب ومحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بالهجارسة على تلك الشهادة.

وأوضحت مدير إدارة الإعلام أن الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العاملين ولدورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للأيدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج .



مياه سوهاج تكرم المتميزين بقطاعات المعامل والتخطيط والتنمية الفنية المستدامة (1)



مياه سوهاج تكرم المتميزين بقطاعات المعامل والتخطيط والتنمية الفنية المستدامة (7)



مياه سوهاج تكرم المتميزين بقطاعات المعامل والتخطيط والتنمية الفنية المستدامة (6)