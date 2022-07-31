منسق الأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل فى الهجوم على ملعب كابول

كتبت: هند المغربي

دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لأفغانستان، الدكتور رامز الأكبروف ، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ، وتقديم الجناة إلى العدالة بشدة فى الهجوم "الوحشي" الذي وقع على ملعب كابول الدولي للكريكيت ، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين المشاركين في المباراة.

ووفق تقرير الأمم المتحدة ذكرت المستشفيات المحلية أنها استقبلت العديد من الضحايا وتقدم الدكتور الاكبروف الذي كان حاضرا في الملعب وقت الهجوم لمخاطبة الجمعية الوطنية للكريكيت ، بأحر التعازي لأسر الضحايا والمتضررين ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجومً الذى وقع خلال مباراة في استاد (كابول) الدولي للكريكيت، كاشفا أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنيًا على الأقل وإصابة آخرين.

وتقدم جوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية محرمة تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.