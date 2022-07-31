مفوضية اللاجئين: 4.3 مليون شخص "عديم الجنسية" حول العالم

كتبت: هند المغربي

قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هناك أكثر من 4.3 مليون شخص على مستوى العالم عديمي الجنسية أو من جنسية غير محددة عام 2021.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من وجود نقص حاد في خدمات الحماية الواجب تقديمها للاجئين والمهاجرين، الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر من منطقة الساحل والقرن الإفريقي نحو شمال إفريقيا وأوروبا، بما في ذلك الناجون من الاتجار بالبشر.

وحددت المفوضية خدمات الحماية المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أثناء سفرهم على طول هذه الطرق، لافته إلى أنه يُترك بعض الضحايا يلقوا مصرعهم في الصحراء، ويعاني آخرون من انتهاكات جنسية وقائمة على نوع الجنس بشكل متكرر، ومن الاختطاف مقابل الحصول على فدية، إضافة إلى التعذيب والعديد من أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية.