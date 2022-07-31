اليوم السابع
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مصر للطيران تشارك فى احتفالات 23 يوليو بالسفارات المصرية حول العالم.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 10:39 ص
مصر للطيران تشارك فى احتفالات 23 يوليو بالسفارات المصرية حول العالم.. صور مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران في العديد من الاحتفالات التي نظمتها سفارات جمهورية مصر العربية فى عدد من البلدان حول العالم، للاحتفال بثورة 23 يوليو، بحضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين بكل دولة خلال شهر يوليو الجاري من بينهم أيرلندا وسويسرا ورواندا والهند وتركيا وبلجيكا وإثيوبيا وغيرها من الدول.
 
وقام الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بزيارة لجمهورية أيرلندا على خط مصر للطيران الجديد من القاهرة إلى دبلن، وشارك خلال زيارته في احتفالية ذكرى الثورة، وخلال فترة الاحتفالات قام ممثلو مصر للطيران باستعراض آخر العروض الترويجية وسياسات الشركة خلال الفترة الحالية، والتي تأتي تزامناً مع احتفالها بعيدها التسعين كأول شركة طيران أنشئت في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعوة للضيوف لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية.
 
ومن جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الدعوات والهدايا التذكارية التي حرصت الشركة الوطنية على تقديمها لهم كما التقطوا عددا من الصور التذكارية مع شعار احتفالية التسعين عاما لمصر للطيران.
 
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