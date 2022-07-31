اليوم السابع
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مصر تصوت لصالح قرار حول "بيئة صحية ضمن حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة

الأحد، 31 يوليه 2022 03:59 م
مصر تصوت لصالح قرار حول "بيئة صحية ضمن حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة مندوب مصر فى الامم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعترف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان ويدعو إلى بذل جهود عالمية أكبر لضمان التمسك بهذا المبدأ، وذلك بعد تصويت 161 صوتًا مؤيدًا وامتناع  8 دول أعضاء عن التصويت ،

ووفق تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة أفاد مندوب مصر لدى منظمة الأمم المتحدة إن البعثة المصرية صوتت لصالح القرار المعنى " بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان ويدعو إلى بذل جهود عالمية أكبر لضمان التمسك بهذا المبدأ " مشيرًا إلى أن الحق في بيئة نظيفة وصحية يتوافق مع موقف مصر لافتا الى أن مصر درست بعناية جميع القضايا المتعلقة بهذا الحق، والمبادئ الدولية القائمة غير قابلة للتجزئة. وفق تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه تأكيدًا على أن تعزيز هذا الحق يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ، دعت الهيئة المكونة من 193 عضوًا الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة إلى اعتماد سياسات وتعزيز التعاون الدولي وتعزيز بناء القدرات ومواصلة تقاسم الخير من أجل تكثيف الجهود لضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع.

 

وقبل اعتماد النص، شدد العديد من المندوبين على عدم وجود تفاهم دولي مشترك متفق عليه بشأن محتوى ونطاق الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

 

 


الأمم المتحدة

الجمعية العامة

مصر

بيئة صحية

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