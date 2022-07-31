مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء توصيل الخدمة لأحد المنازل بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى عامل بشركة الغاز مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء أعمال توصيل الخدمة لأحد المنازل بقرية تصفا بكفر شكر فى القليوبية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة بوفاة عامل صعقا أثناء عمله فى قرية تصفا.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة " م. ع. س" 62 عاما ومقيم ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حيث تبين أنه أثناء قيامه بأعمال قطع سور منزل بجهاز شنيور تعرض للصعق الكهربائى وتوفى فى الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.