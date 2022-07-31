مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بطما شمالى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مصرعه بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، وذلك على إثر تعرضه لصعق التيار الكهربائى عقب ملامسة يده إحدى الأسلاك العارية بالمنزل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة شاب عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى بدائرة المركز، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقاها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو حسين م ع ح 13 سنة ويقيم دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزى " جثة هامدة " إدعاء صاعق كهربائي.

وبسؤال والدته المدعوة بدريه س م خ 35 سنة ربة منزلوتقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات بباطن اليد اليمني، وأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على جهة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.