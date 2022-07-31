اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:22 م
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مصرع شخص وإصابة 43 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 11:59 ص
مصرع شخص وإصابة 43 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح.. صور جانب من الحادث
مطروح - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 43 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل علي الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين لمستشفي الضبعة المركزى لتلقيهم العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الساحلي إسكندرية مطروح بالقرب من قرية الجلالة وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلي محل الواقعة .

وتم نقل المصابين وعددهم 43 شخصا بسيارات الإسعاف إلي مستشفي الضبعة المركزى، بينما لقي شخص مصرعه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

 

حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح (1)
حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح 
 
حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح (2)
حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح 
 
حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح (3)
حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح

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