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مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقى بطوخ والإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال الجثمان

الأحد، 31 يوليه 2022 10:40 م
مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقى بطوخ والإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال الجثمان جثة -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شاب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى، بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقى بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ.
 
على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى التي تكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "مؤمن عي"، 17 سنة، ومقيم بقرية كفر عابد دائرة مركز طوخ، وذلك بالقرب من كوبرى العمار الكبرى بمياه الرياح التوفيقى دائرة مركز شرطة طوخ.
 
 

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