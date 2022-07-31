مستشفيات جامعة طنطا تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات والخامس بمصر

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وخاصة الصيادلة، مؤكدًا أن حصول المستشفيات على هذه المرتبة يأتى تتويجاً لجهود الجامعة فى الارتقاء بتنمية قدرات الموارد البشرية بمختلف القطاعات الطبية، وتعزيز كفاءة وفعالية النظم الصحية المتطورة المطبقة بالمستشفيات الجامعية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدم للمرضى بإقليم الدلتا.

من جانبه أشار الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن مستشفيات جامعة طنطا صعدت إلى التصفيات النهائية فى مبادرة الرعاية الصيدلية من ضمن 100 مشروع تطويرى ببرنامج حوكمة المضادات الحيوية، ونتيجة لجهود الصيادلة ومشاركتهم الفعالة والجادة وتفاعلهم المثمر والهادف وحرصهم على تحسين الخدمات الصيدلية، حصدت مستشفيات جامعة طنطا هذه المراكز المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

أوضح الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المشروع يهدف إلى تقليل الاستخدام الخاطىء والغير رشيد للمضادات الحيوية والذى ينتج عنه الكثير من الأضرار، مشيرًا إلى أن فريق العمل المشارك فى الجائزة يضم الدكتورة نانيت يونان منسق المشروع والدكتورة دعاء وحيد والدكتورة رانيا جاويش والدكتورة ايمان أحمد كمال أعضاء الفريق، تحت إشراف الدكتورة أمانى العبد مدير عام الصيادلة والدكتورة فيبى عدلى مدير صيدليات الاقتصادى.