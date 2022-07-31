مدينة القرنة تزرع أول أشجار مثمرة على طريق الكورنيش الجديد بالبر الغربي..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أعمال زراعة أول أشجار مثمرة على طريق الكورنيش الجديد بالبر الغربي، حيث بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وحركة السياحة، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمراراً لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة.

وفى هذا الصدد تمت زراعة أول مجموعة أشجار مثمرة بطريق الكورنيش الجديد بمدينة القرنة، بمشاركة اللواء أحمد محمد جمال الدين عواد رئيس مركز القرنة، ورجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، وخالد يوسف رئيس مجلس ادارة جمعية الندى للتنمية الشاملة والتدريب، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة وايمان علي عبدالحليم إدارة البيئة بالمركز، والدكتور محمد محيي مركز البحوث الزراعية بمديرية الزراعة.

وأوضحت رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالأقصر، أن تلك المبادرة تأتي ضمن أنشطة الوحدة للحد من التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية من الثمار في المحافظة، وتمهيداً لاستضافة مصر قمة المناخ العالمية Cop27، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان الفرعية للاهتمام بقضية التغيرات المناخية ووضع الحلول السريعة لمجابهة آثار تلك التغيرات.

وأضافت مدير وحدة السكان بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم ذلك بموجب عقد الشراكة الثلاثية الموقع بين مركز ومدينة القرنة ووحدة السكان بالمحافظة وجمعية الندى لزراعة 1000 شجرة مثمرة كمرحلة أولى لمبادرة (ازرع شجرة مثمرة)، والتي تشرف عليها وحدة السكان مع جمعية الندى للتنمية الشاملة والتدريب.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن البدء في إنشاء الكورنيش الجديد الذي سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر.

وسينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، وتراعي فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، وذلك إمتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.