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محمود فوزى: قرارات العفو رفعت حماس الجميع للتفاعل مع قضايا الحوار الوطنى

الأحد، 31 يوليه 2022 12:03 ص
محمود فوزى: قرارات العفو رفعت حماس الجميع للتفاعل مع قضايا الحوار الوطنى المستشار محمود فوزى - رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى
إبراهيم حسان

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قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن قرارات العفو الرئاسى تصب فى صالح السلام المجتمعى والمصداقية التى يتمتع بها الحوار الوطنى، وكلما زادت قرارات العفو زادت الأجواء ثقة.

 

أضاف محمود فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى من المحور السياسى، ويعكف على المحور الاجتماعى، وكانت هناك مقترحات كثيرة جدا، وتم الانتهاء إلى تحديد قضايا الحوار المجتمعى إلى 5 قضايا أساسية، منها قضايا الأسرة والسكان والتعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية.

 

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن قرارات العفو الرئاسى ساهمت فى رفع حماس الجميع للتفاعل مع قضايا الحوار الوطنى، مؤكدا أن باب المشاركة فى الحوار الوطنى مفتوح من أول يوم وهناك ترحيب بالجميع.


محمود فوزي

الحوار الوطني

العفو الرئاسي

قرارات العفو الرئاسي



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