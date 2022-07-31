محافظ قنا يتابع تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن مشروع أمل مصر بقوص

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة التوصيات السابقة لآليات تنفيذ مشروع " أمل مصر " تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لتطوير قرية الحلة بمركز قوص كنموذج لأول قرية على مستوى الجمهورية، من خلال مجموعه من التدخلات "الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والانشطة الشبابية"، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وإحدى الجمعيات الخيرية

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير المساعد، ووكلاء وزارة "التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بقنا"، وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع " أمل مصر " يهدف إلى تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية صديقة للبيئة، كما سيتم عمل مقايسات مبدئية لتنفيذ عدد من التوصيات لتنفيذ المشروع وهى توفير مساحة ارض لإقامة مصنع للتمور، ورصف مساحة 1200 متر، بجانب تركيب كشافات إنارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم توفير حاوية وتروسيكل لفرز القمامة من المنبع، بالاضافة الى تركيب 4 محابس رئيسية لشبكات المياه، وعمل نصب تذكارى لشهداء قرية الحلة، وإنشاء بوابة لمدخل القرية، وعمل ممشى على النيل بطول 100 متر، كما سيتم دهان المنازل بلون معمارى مناسب للتراث الشبعى بالقرية، بالإضافة الى دعم الرعاية الصحية لأبناء القرية و توفير قروض ميسره للمشروعات الصغيرة لشباب القرية عن طريق المشروع.

وأضاف الداودى، أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي تقديم الدعم اللوجستي لإنجاح المشروع باعتباره نموذج سيتم تطبيقه لأول مره على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات، بهدف تمكين الاسرة المصرية اقتصاديا ، وتحسين جودة الحياه فى القرى المستهدفة لضمان استدامة التنمية من خلال 10 أهداف رئيسية هى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عاليه للأمن الغذائى، ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب، ورفع الوعى الثقافى للاسرة فى جميع المجالات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى، ودعم وتشجيع المشاركه الشعبيه والمجتمعية والسياسية.