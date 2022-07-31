محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد العربى الإفريقى للكونغ فو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، شريف مصطفى رئيس الاتحاد العربى الإفريقى للكونغوفو، بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لاستضافة البطولة العربية للكونغوفو.

واستعرض محافظ بورسعيد، كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بإقامة البطولة العربية للكونغوفو، مؤكداً أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي، والتوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين وساهمت في دعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن من المقرر أن تنطلق المسابقة في الفترة ما بين 25 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 11 دولة وهم "السعودية وقطر والاردن وسوريا والكويت واليمن ومصروالسودان المغرب الجزائر مورينانيا فلسطين وليبيا"، مما يساهم في إحداث رواج سياحي وتجاري كبير بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ الفعالية الرياضية بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد، مع التنسيق الكامل بين محافظة بورسعيدومديرية الشباب والرياضة والاتحاد العربى الإفريقى للكونغوفو المشرفين على تنظيم البطولة الدولية للكونغوفو.