محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة منطقة 2000 فدان على مساحة 120 مترا

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية تكثيف الجهود لانهاء ملف التعديات على املاك وأراضي الدولة، وفي هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس الحي حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مبنى مخالف. بمنطقة 2000 فدان على مساحة 120مترا وذلك للبناء بدون ترخيص.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلي أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.