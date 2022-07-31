محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسى 2022/2021، والتى ستنطلق غداً الاثنين وتختتم الأحد المقبل 7 أغسطس 2022.

وكلف المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أن المديرية قد أنهت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مشيراً إلى عقده عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، بقاعة اجتماعات المديرية، بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية والاستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والاستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والادارية ومديرى ووكلاء الادارات التعليمية ومدير ورؤساء اقسام المرحلة الإعدادية بالمديرية والادارات التعليمية ومسئولى المطبعة السرية ولجنة الادارة ورؤساء اللجان لمناقشة ومراجعة الترتيبات النهائية لعقد الامتحانات.

ونوه وكيل التعليم إلى أنه قد تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجان وتقديم الدعم الفنى والحلول السريعة لأى مشكلة طارئة تواجه الطلاب، مضيفاً أنه قد تم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة، والتأكيد على توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وتيسير أداء الطلاب للامتحان فى جو من الهدوء.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، قد جرى عقدها فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الماضى، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث اعتمد المحافظ مطلع يونيو الماضي" النتيجة بنسبة نجاح 75.5% للإعدادية العامة، و67.98% للإعدادية المهنية.