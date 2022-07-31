محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعاً بأعضاء لجنة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببنى سويف _معاون المحافظ _والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكبل وزارة الطرق والنقل، ورؤساء الوحدات المحلية والمهندسين المختصين بجهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولى شركات المرافق العامة وأعضاء اللجنة.

وناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، موجها بإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ، والمعوقات التى تواجههم لسرعة تذليلها، مع ضرورة تنفيذ برنامج زمنى محدد يتم مراجعته أسبوعيا.

كما تم استعرض الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات مد شبكات المرافق العامة من الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى بالطرق العامة، والتى يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من المبادرة وذلك تمهيداً لبدء أعمال الرصف لعدد من الطرق المحلية بنطاق المحافظة، وكذلك الوقوف على المعوقات والصعوبات وسبل تذليلها، لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة أعمال مد شبكات المرافق العامة فى أسرع وقت ممكن.

وكلف محافظ بنى سويف مسئولى الطرق بالبدء فى معاينة الطرق المحلية والبالغ عددها 24 طريقاً المدرجة بخطة حياة كريمة ورفع إحداثيات تلك الطرق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التنفيذيين بشركات المرافق المختلفة ووحدة المتغيرات المكانية ورؤساء المدن والمجالس القروية، فضلاً عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من توسعة المساحات العرضية للطرق بالخطة.