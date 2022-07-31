محافظ الشرقية يهنئ "أبوبكر" لحصوله على الذهبية فى البطولة العربية للكاراتيه

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة، ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، مقدما الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

يذكر أن البطولة العربية للكاراتيه والتي أقيمت في الفترة من 29 الي30 يوليو الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي شارك فيها لاعبون من دول "تونس – الأردن – فلسطين – الكويت – الامارات – ليبيا – السعودية"، بالإضافة الي مصر الدولة المستضيفة للبطولة وجاءت مصر في المركز الأول بحصولها علي 15 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضيات و4 ميداليات برونزية .