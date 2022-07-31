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محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير لمستشفى حميات الغردقة.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 03:50 م
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير لمستشفى حميات الغردقة.. صور تطوير مستشفي حميات الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أعمال التطوير بمستشفى حميات الغردقة، بتكلفة 85 مليون جنيه، بحضور قيادات المحافظة ومديرية الشئون الصحية على رأسهم الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر.

 

وشملت أعمال التطوير بمستشفى حميات الغردقة زيادة عدد الأسرة بالقسم الداخلى إلى 53 سريرًا، و10 أسرة للعناية المركزة، كذلك 5 أسرة بقسم الغسيل الكلوى، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز أشعة عادية.

 

كما شملت أعمال التطوير إضافة 6 معامل لجميع أنواع التحاليل الطبية المتقدمة، ووحدة مناظير جهاز هضمى ( علوى وسفلى، وؤ وحدة فيروسات كبدية متكاملة، ومركز علاج ومشورة لمرضى فيرس نقص المناعة المكتسبة HIV وجود غرفة الإجهاد الحرارى.

 

كما تضمنت أعمال التطوير عيادات تخصصية حميات وأطفال وباطنة، وقسم علاج طبيعى متكامل، ووحدة صيدلة اكلينيكية متكاملة، بالإضافة لجميع الخدمات المكملة لعمل جميع اقسام المستشفى.

 

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تطوير مستشفي حميات الغردقة
 
 
 
 
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تطوير مستشفي حميات الغردقة
 
 
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تطوير لمستشفي حميات الغردقة

 


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تطوير مستشفي حميات الغردقة



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