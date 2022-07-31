محافظ الإسماعيلية يُقرر تشكيل لجنة عُليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم اجتماعا؛ لمتابعة المنظومة الصحية بالإسماعيلية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ببداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بداية من العام المالي الجاري.

و ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة و السكان بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور محمد غزال مدير فرع هيئة الرقابة و الاعتماد، الدكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحي، الدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية، الدكتور حسن درويش مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لبَدْءِ التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع جامعة قناة السويس، و مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، ومستشفى الأورام.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بتشكيل لجنة عليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي، على أن تكون اللجنة برئاسة المحافظ، وعضوية جميع الحضور خلال الاجتماع و ما تراه اللجنة من أعضاء، و بأمانة سر الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس.

كما وجّه المحافظ بمخاطبة رؤساء هيئات التأمين الصحي الشامل، و الرعاية الصحية، و الرقابة و الاعتماد؛ لعقد اجتماع تنسيقي في وجود اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بالإسماعيلية.

و أكد "بشارة" أن الهدف الأساسي للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن و توفير كافة الخدمات الصحية للمريض دون أن يشعر بأي تغيير في المنظومة خلال تلك الفترة الانتقالية.

مشددا على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لمرضي الغسيل الكُلوي و توفير الخدمة بكافة المراكز و المدن بدلًا من تحمل المرضي معاناة الانتقال لمدينة الإسماعيلية.

موجهًا بِبَدء التدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بشكل فوري، للعاملين بمستشفيات جامعة قناة السويس، و مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

مشيرًا لضرورة استمرار تقديم كافة الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمواطني شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية دون توقف لأي سبب.

بجانب تقديم كافة أوجه الدعم لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي؛ لضمان استمرار تقديم خدماته الطبية المتميزة، على مستوي الإقليم بالكامل، و ليس الإسماعيلية فحسب.

و اختتم "بشارة" أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن و تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأي أسباب، و لا بد من مواصلة العمل على مدار 24 ساعة للسهر على رعاية المرضى بالإسماعيلية.