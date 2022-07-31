محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، استقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لجنة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك؛ لمتابعة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى والمعامل المركزية والفرعية بالشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار قيام الجهاز التنظيمى بمراجعة حالة التشغيل لمحطات مياه الشرب والاطمئنان على جودة المياه المنتجة، وخطط التجميع والمعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، كذلك متابعة خطط أعمال السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكيد على أهمية تنفيذها؛ للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لعملاء الشركة.

وتضمنت الزيارة اليوم تفقُّد محطة مياه التل الكبير الكبرى، ومحطة كومباكت البعالوة (UF)، ومحطة معالجة التل الكبير، ومحطة معالجة القصاصين، وشملت أعمال اللجنة مراجعة الخطة السنوية والخطة الشهرية لسحب العينات من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وشبكات المياه، ومراجعة أماكن سحب العينات، والإجراءات التنفيذية المتخذة أثناء عمليات السحب والتحليل ومتابعة النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية التى تضمن جودة المياه المنتجة، وأيضًا متابعة سجلات الصيانة الدورية والصيانة المفاجئة وخطط التشغيل والصيانة، وخطط الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى خطط السلامة والصحة المهنية بالمحطات والشبكات.