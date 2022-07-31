محافظ الإسكندرية يحذر من النزول لشاطئ النخيل.. ويؤكد: مغلق وبه خطورة عالية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل شاطئ النخيل بنطاق حى العجمى، للتأكد من خلو الشاطئ من المصطافين حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على شواطئ الإسكندرية من كافة محافظات مصر.

وأكد المحافظ على استمرار غلق شاطئ النخيل، مشيرًا إلى أن الشاطئ ذو خطورة عالية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، ونؤكد على المواطنين مراراً وتكراراً أن شاطئ النخيل به خطورة قصوى على أرواح المواطنين، وأشار المحافظ إلى وضع نظام تأمين مشدد على الشاطئ لمنع دخول المواطنين.

على الصعيد ذاته، تابع المحافظ نظافة الشوارع بقرية النخيل وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل. وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع تلك الشكاوى.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أننا مستمرين فى أعمال تحسين الخدمات فى قرية النخيل، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، واللواء أحمد حبيب المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، وجميع الجهات المعنية.