محافظ أسوان يتابع الجهود المبذولة لحل مشكلة الأمية والتسرب من التعليم

أسوان – عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بتنظيم ندوة توعوية شارك فيها 100 رجل وسيدة من أهالى مركز كوم أمبو، فى إطار جهود المحافظة للتعامل مع مشكلة محو الأمية والتسرب من التعليم قبل الجامعى.

وصرحت هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأن ذلك يأتى تفعيلاً لدور فرع المجلس القومى للمرأة ومشاركته الإيجابية مع باقى الجهات المعنية من أجل رفع الوعى المجتمعى ونشر التوعية للتعامل مع أهم القضايا والتحديات المجتمعية الحالية مع بيان أساليب مواجهتها بالشكل المطلوب وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وأضافت هدى مصطفى، بأن الندوة التوعوية شملت المناقشة وتسليط الضوء على قضية محو الأمية، وشرح آليات وطرق فتح فصل لمحو الأمية، بجانب أهم المميزات التى يحصل عليها القائمين بالتدريس والتعليم فيها، بالإضافة إلى توضيح أسباب التسرب من التعليم، علاوة على مناقشة قضية الزواج المبكر، والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة خلال الندوة.