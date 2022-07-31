لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد أعمال اختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ

رافق لجنة المجلس الأعلى فى الجولة الدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية.

وتضمنت الجولة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات والالتزام بالتباعد كما تابعت اللجنة سير العمل في منافذ توريد رسوم الاختبار ولجان اختبار القدرات وغرف الكنترول بهذه الكليات.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، متابعة قيادات الجامعة يوميا لأعمال اختبارات القدرات في كليات التمريض والتربية الرياضية والتربية النوعية، لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء المناسبة.



جانب من انعقاد امتحان القدرا



تفقد امتحان القدرات



جانب مة انتحان القدرات