اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لبنان: المبعوث الأمريكي يحمل طرحا إيجابيا لترسيم الحدود مع إسرائيل

الأحد، 31 يوليه 2022 08:09 م
لبنان: المبعوث الأمريكي يحمل طرحا إيجابيا لترسيم الحدود مع إسرائيل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض
أ ش أ

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قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، يحمل طرحاً جديدا إلى المسئولين في لبنان.

 

وأضاف فياض - في تصريح بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي اليوم الأحد - أن الطرح الجديد الذي يحمله هوكشتين إيجابي، نافيا ما تردد من شائعات حول عرض يتضمن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.


وأكد فياض أن اللقاء تطرق اليوم إلى المفاوضات التي يجريها لبنان مع البنك الدولي لتمويل خطة إصلاح قطاع الكهرباء، موضحا أن هناك شرطين يضعهما البنك الدولي على لبنان هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.


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