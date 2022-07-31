كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب توخى الحذر من الإصابة بفيروس كورونا ونصحت بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والتى تتضمن ارتداء الكمامة والحرص علي النظافة الشخصية والبعد عن الزحام والحصول علي اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحصول علي الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.