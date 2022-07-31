وقالت السلطات الكوبية - وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - إن المهاجرين انطلقوا قبل ثمانية أيام من جزيرة جوناف غربي العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس، وقال مهاجرون إنهم كانوا يأملون في الوصول إلى ميامي لكن سوء الأحوال الجوية أخرجهم عن مسارهم.

وأشارت السلطات إلى أن المجموعة تلقت مساعدة طبية وتم نقلها إلى معسكر للشباب.

وفي أواخر شهر مايو الماضي، تم إنقاذ 842 هايتيًا من قارب قبالة الساحل الشمالي لكوبا، حيث تخلى المهربون عنهم وبسبب التيارات البحرية والرياح، ينتهي الأمر ببعض سفن المهربين التي تهدف إلى الوصول إلى الولايات المتحدة على السواحل الكوبية ولم يتم الإبلاغ رسميًا عن جميع الوافدين، رغم أن السلطات في هافانا أقرت في الأشهر الأخيرة بزيادة عدد الوافدين.